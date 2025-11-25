Representantes da Educação e do Sindicato sentam à mesa para ajustar contas e buscar soluções para a categoria - Foto: Divulgação

Representantes da Educação e do Sindicato sentam à mesa para ajustar contas e buscar soluções para a categoriaFoto: Divulgação

Publicado 25/11/2025 17:47

Rio das Ostras - Rio das Ostras recebeu nesta terça, dia 25, um encontro marcado pela expectativa. Servidores da Educação e integrantes do Sepe se sentaram frente a frente com o Governo Municipal para destravar pautas que vêm mobilizando a categoria. O clima foi de diálogo aberto e de cobranças firmes, com uma conversa que trouxe números, projeções e reconhecimentos sobre a realidade financeira do Município.

O primeiro debate recaiu sobre o reajuste salarial. O procurador-geral Renato Vasconcellos explicou que a administração encontrou a folha comprometida acima de 54% da receita própria e que, após ajustes, o índice caiu para 51,69%. Ele destacou que a recomendação para autorizar reajustes é de 51,3%, indicando que o Município está perto do limite necessário para anunciar avanços.

O secretário de Fazenda, João Batista Gonçalves, afirmou que a expectativa é fechar o ano com nova redução no comprometimento da receita, reflexo do aumento da arrecadação própria. A partir desse cenário, será possível calcular o impacto econômico para 2026.

O Governo também propôs manter reuniões periódicas com o Sepe e apresentar, no próximo encontro, em 7 de janeiro de 2026, um estudo detalhado sobre o PCCV, além dos auxílios alimentação e transporte. A reunião contou ainda com os titulares das pastas de Educação e Administração e com a direção do OstrasPrev.