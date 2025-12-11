Policiais do GAT identificaram o foragido durante patrulhamento e levaram o suspeito para a 128ª DPFoto: Reprodução
Foragido com dois mandados é surpreendido pelo GAT em Rio das Ostras
Abordagem no bairro Nova Aliança revela que o homem era procurado por roubo e também por dívida de pensão alimentícia
