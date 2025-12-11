Policiais do GAT identificaram o foragido durante patrulhamento e levaram o suspeito para a 128ª DP - Foto: Reprodução

Publicado 11/12/2025 10:33

Rio das Ostras - O Grupamento de Ações Táticas de Rio das Ostras ganhou destaque ao encontrar, durante um patrulhamento de rotina no bairro Nova Aliança, um homem que tentava passar despercebido. A cena chamou a atenção dos policiais: postura inquieta, passos apressados e o olhar de quem tem algo a esconder. A abordagem foi imediata.

A checagem no sistema confirmou a suspeita do grupo tático. Contra o homem existiam dois mandados de prisão em aberto. Um por roubo, expedido pela Vara de Execuções Penais da Capital, e outro por dívida de pensão alimentícia, emitido pela 2ª Vara de Família de Itaboraí.

Com as confirmações, os policiais conduziram o detido para a 128ª DP, onde permaneceu preso e agora aguarda os desdobramentos da Justiça.