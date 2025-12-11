Material apreendido pelo GAT após abordagem no Piscinão da Cidade PraianaFoto: Divulgação
Flagra no Piscinão termina com prisão e apreensão de grande carga de drogas em Rio das Ostras
Ação do GAT do 32º BPM desmonta ponto de venda na Cidade Praiana após denúncia anônima
Foragido com dois mandados é surpreendido pelo GAT em Rio das Ostras
Abordagem no bairro Nova Aliança revela que o homem era procurado por roubo e também por dívida de pensão alimentícia
Araruama vive momento inédito: Daniela Soares (PL) unifica os 17 vereadores e reforça poder político
Vereadores exaltam diálogo e lealdade da prefeita, que pede ritmo dobrado no próximo ano
Prefeito de Iguaba Grande reúne equipe e Conderlagos para acelerar projetos estratégicos
Reunião entre Fabinho Costa (CID), Vantoil Martins e secretários, marca alinhamento de ações para financiar projetos de infraestrutura, mobilidade e turismo
Rio das Ostras abre diálogo com Constellation para ações que protejam Lagoa de Iriry
Reunião no Parque dos Pássaros aproxima empresa e município na criação de projetos ambientais com foco em biodiversidade e recuperação de áreas naturais
Rio das Ostras recebe mutirão para ajudar moradores a renegociar contas de água
Ação reúne Procon e Rio+Saneamento com descontos de até 65% e condições especiais para clientes endividados
