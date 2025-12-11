Material apreendido pelo GAT após abordagem no Piscinão da Cidade Praiana - Foto: Divulgação

Publicado 11/12/2025 10:37

Rio das Ostras - O Grupamento de Ações Táticas do 32º BPM deu fim a mais um ponto de venda de drogas em Rio das Ostras ao surpreender um homem que atuava na praça do Piscinão, na Cidade Praiana. A equipe recebeu uma denúncia anônima que descrevia não só o local, mas também o perfil do suspeito, o que acendeu o alerta dos policiais.

Ao chegar na área indicada, os agentes encontraram exatamente o cenário relatado. O homem, que tentava circular sem chamar atenção, foi abordado e acabou cercado por provas que reforçavam o crime: seis cápsulas de cocaína, dez buchas de maconha, sete papelotes de PAC, um artefato explosivo, uma sacola com 391 buchas de maconha, material usado no preparo das drogas e uma balança de precisão.

Levado para a 128ª DP, o suspeito foi autuado por tráfico e associação para o tráfico. Na unidade policial, os agentes ainda confirmaram que ele já tinha passagem pelo mesmo crime, o que reforça a atuação da polícia no combate à criminalidade na região.