Vacinação contra o Covid,hoje sexta feira (10) foi dia de vacinar jovens de 15 anos, na foto Guilherme Brito 15 anos no Centro Municipal de Saúde Manoel José Ferreira no Catete Zona Sul do Rio de Janeiro. - Marcos Porto/Agencia O Dia

Publicado 10/09/2021 12:24

Rio - Mães se emocionaram ao ver os filhos receberem a primeira dose da vacina contra a covid-19 no Centro Municipal de Saúde Manoel José Ferreira, no Flamengo, na Zona Sul do Rio. Nesta sexta-feira (10), chegou a vez dos meninos de 15 anos receberem a imunização na cidade e, no sábado (11), a prefeitura anunciou repescagem entre os adolescentes, gestantes, puérperas e pessoas com deficiência.

A farmacêutica bioquímica Gilena Brito, de 48 anos, afirmou que houve formação de filas no início da manhã, mas, segundo a mãe, o atendimento organizado no posto resolveu o problema rapidamente.

“Hoje é aniversário dele, né? Então foi um presentão para ele, que foi muito feliz para a escola. O meu coração ficou em êxtase por dois motivos, por ser mãe e profissional da Saúde. Eu estava aguardando esse momento dele, pois o meu foi ano passado, mas o dele foi muito esperado. Estava ansiosa e agora estou muito feliz”, afirmou.

A operadora de caixa Otilia Ribeiro, de 38 anos, também comemorou o momento e compartilhou que o seu filho, Werik Araujo, 15, ficou emocionado ao receber a primeira dose. Agora, a ansiedade é vacinar a sua outra filha de 12 anos.

“Deu tudo certo, além da emoção ele ficou na esperança de que agora teremos dias melhores. Eu também fui imunizada com a primeira dose e a minha ansiedade agora é ver a minha filha de 12 anos receber a primeira dose”, disse.

Após uma semana de vacinação suspensa para adolescentes, o município retomou a campanha na quinta-feira (9) e mantém o calendário dos menores de idade até sábado, que vai ser dia de repescagem para adolescentes de ambos os sexos, entre 15 e 17 anos. Também estão elegíveis para receber a primeira dose gestantes, puérperas, lactantes e pessoas com deficiência a partir de 12 anos ou mais. A aplicação da segunda dose acontecerá normalmente.

Questionado se haveria previsão da vacinação para adolescentes na próxima semana, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou que a quantidade de doses recebidas na quinta-feira (9) garantem a vacinação apenas até sábado (11). E que à medida que chegarem novas doses, será possível dar continuidade ao calendário da próxima semana.