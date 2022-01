O criminoso estava foragido desde 2019 - Divulgação

Publicado 13/01/2022 14:23

Rio - Policiais militares prenderam, no final da manhã desta quinta-feira (13), com a ajuda do Disque Denúncia, o criminoso foragido da Justiça, João Vitor de Souza Costa, conhecido como 'Ferrugem', de 22 anos, em Santa Teresa, Região Central do Rio. Ele é acusado de tráfico de drogas nas estações ferroviárias no Rio, crime pelo qual ele estava preso desde 2019.