Delegacia de Roubos e Furtos (DRF) - Divulgação

Delegacia de Roubos e Furtos (DRF)Divulgação

Publicado 26/01/2022 16:08 | Atualizado 26/01/2022 16:18

Rio - Policiais da Delegacia de Roubos e Furtos prenderam, nesta terça-feira (25), um homem apontado como uma das lideranças do tráfico de drogas no estado do Ceará. O criminoso foi capturado quando tentava entrar na comunidade da Mangueira, na Zona Norte, após deixar o Jacarezinho em razão do programa do Governo do Estado do Rio de retomada de territórios, o Cidade Integrada.



Segundo as investigações, o traficante passou a se esconder no Jacarezinho quando foi expedido um mandado de prisão contra ele no Ceará. O preso possui diversas anotações por tráfico de drogas naquele estado, onde administrava pontos de vendas de entorpecentes da maior facção desta natureza que atua em diferentes estados da federação.