Publicado 10/11/2022 10:00

Quem estava presente na maior feira de inovação e tecnologia, a Rio Innovation Week, pode presenciar que a batalha dos robôs foi um dos destaques que atraiu o público que curte tecnologia. O Tito, humanoide desenvolvido pela PD7 Technology, é uma das novidades apresentadas na edição deste ano, que começou nesta terça, 08, e vai até sexta, dia 11.Nesta segunda edição, a feira acontece no Pier Mauá e conta com mais de 700 palestrantes e 200 expositores, em um espaço de 50 mil metros quadrados. O objetivo é estimular ideias inovadoras e o empreendedorismo no Rio e no Brasil.

Divulgação PD7 Technology

“Em meio a tantas questões mundiais que mexe com a humanidade, usar a inovação como entretenimento é algo animador. Estamos muito felizes por ver as pessoas interagindo e sorrindo através da nossa tecnologia.'', explica Paulo Duarte, Ceo & Founder da PD7 Tech.A programação é extensa e terá a presença de grandes nomes nacionais e internacionais, tais como: Steve Forbes, presidente e editor da publicação Forbes; Bruce Dickinson, vocalista do Iron Maiden; Steve Blank empreendedor do Vale do Silício; Camilla Farani, empresária e investidora, João Appolinário, presidente e fundador da Polishop e centenas de outros convidados.“Oferecemos soluções de virtualização, monitoramento, robótica, automação, metaverso e muito mais. Propomos inovações que ainda não circulam pelo mercado. Nossa meta é estar sempre um passo à frente. Somos uma empresa de inovação do amanhã, hoje!”, complementa Paulo Duarte.Para conhecer mais sobre a PD7 Technology , acesse pd7.com.br