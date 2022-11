Temperatura permanece estável nesta quinta-feira (10) - Arquivo/Pedro Ivo/Agência O Dia

Publicado 10/11/2022 07:27

Rio - O Centro de Operações da Prefeitura do Rio informou que o município do Rio de Janeiro retornou ao estágio de normalidade às 05h desta quinta-feira (10), devido à ausência de previsão de chuva moderada para a manhã. A cidade entrou em estágio de mobilização nesta quarta-feira (9) por conta das fortes chuvas, ventania, raios e trovoadas que atingiram a cidade durante a tarde.

Segundo o Alerta Rio, a previsão do tempo é de céu nublado a parcialmente nublado, podendo ocorrer chuva, de forma isolada, no período da tarde. As temperaturas permanecem estáveis, com máxima de 31°C e mínima de 20°C, e os ventos estarão fracos a moderados (até 51,9 km/h).

Na tarde desta quarta, foram registradas fortes chuvas, com relatos de trovoadas nos bairros de Cosmos, Inhoaíba e Paciência, na Zona Oeste; e Irajá, Penha, Anchieta, e na Estrada do Mendanha, na Zona Norte.

O estágio de normalidade, primeiro em uma escala de cinco, significa que não há ocorrências de grande impacto. Neste estágio, podem ocorrer pequenos incidentes, mas que não interfiram de forma significativa na rotina do cidadão.