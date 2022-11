Flordelis e mais quatro réus são julgados no Tribunal do Júri, em Niterói, desde a última segunda-feira (7) - Pedro Ivo/Agência O DIA

Publicado 10/11/2022 09:13 | Atualizado 10/11/2022 09:16

Rio- O terceiro dia de julgamento de Flordelis e outros quatro réus pela morte do pastor Anderson do Carmo, que ocorreu nesta quarta-feira (10), contou com o depoimento de outras quatro testemunhas, sendo: Raquel da Silva , neta da ex-deputada e também filha de Carlos Ubiraci, um dos envolvidos no crime e já julgado; Dayane Freires , filha adotiva, que trabalhava como tesoureira na igreja; Daniel dos Santos de Souza , filho adotivo; e Luana Vedovi Rangel Pimenta , nora de Flordelis e casada com Wagner Pimenta, também conhecido como Misael, filho adotivo. A sessão terminou por volta das 21h, e um pouco antes, a filha biológica da pastora, Simonte Santos , ré no processo, passou mal e saiu do júri carregada por dois policiais militares, sendo atendida por uma equipe do Serviço Móvel de Urgência (Samu) logo em seguida.Além de Flordelis e da filha biológica, também estão sendo julgados Rayane dos Santos Oliveira, neta; e Marzy Teixeira da Silva e André Luiz de Oliveira, filhos adotivos. O julgamento também foi marcado por um conflito entre a defesa dos réus e o Ministério Público (MPRJ).O júri precisou ficar em pausa porque a advogada de defesa Janira Rocha pediu para incluir a jornalista autora do livro "O Plano Flordelis: Bíblia, filhos e Sangue", Vera Araújo, como testemunha, e a juíza teve que redigir a inclusão. Foi neste momento, que a filha biológica da ex-parlamentar passou mal.A autora foi convocada pela defesa de Flordelis, após o promotor Décio Viegas, que faz parte da banca do MPRJ, usar trecho do livro em que a advogada Janira é citada: "A advogada conta que, com a ajuda de Paula do Vôlei, usou a própria experiência de vida para persuadir algumas das "filhas" de Flordelis a tornar públicas as investidas supostamente promovidas pelo pastor. Para criar empatia, a advogada abordava o assunto com elas revelando que havia sofrido abuso por parte do avô aos 8 anos", dizia o trecho.A advogada, no entanto, se pronunciou e alegou que o que o MPRJ sugeriu que ela poderia está influenciando a testemunha, o que não seria verdade. A juíza, no entanto, indeferiu a convocação da jornalista Verá Araújo e também decretou uma multa de 15 salários mínimos para toda a equipe de defesa da Flordelis. A juíza Nearis finalizou sua decisão dizendo que, caso houvesse a dissolução da defesa, os réus teriam cinco dias para apresentar uma nova equipe de advogados. Caso contrário, a justiça iria indicar a Defensoria Pública.Depois da fala da magistrada, a advogada Janira Rocha, pivô da confusão, pediu a palavra e negou a dissolução da equipe. No fim, ela ainda afirmou que o juízo estava sendo parcial.Durante os depoimentos desta quarta (9) Flordelis se manteve, a maior parte do tempo, de cabeça baixa e com a mão na boca. Estiveram no Fórum, a mãe da pastora Calmozina Motta e o namorado Allan Soares, com quem assumiu o namoro em junho de 2021, semana antes de ser presa, ele é 25 anos mais jovem que a ex-deputada.