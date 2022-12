Museu do memorial será aberto ao público em janeiro de 2023 - Reprodução/ IDG

Publicado 06/12/2022 13:08 | Atualizado 06/12/2022 13:09

Rio - O Rio de Janeiro se junta, a partir desta quarta-feira, a cidades do Brasil e do mundo que dispõe de um espaço para lembrar e impedir que se repitam os horrores do Holocausto. O memorial, no Morro do Pasmado, em Botafogo, Zona Sul da cidade, será aberto para convidados a partir desta quarta-feira (7). A inauguração está marcada para as 9h30, com a presença do prefeito Eduardo Paes. A abertura do novo equipamento cultural ao público em geral está prevista para o dia 27 de janeiro.

O memorial foi idealizado pelo vereador falecido Gerson Bergher, marido da vereadora Teresa Bergher, que por sua vez, foi autora da lei que autoriza a obra que homenageia todas as vítimas do nazismo. Entre os perseguidos, na segunda Guerra Mundial, estavam judeus, ciganos, homossexuais, comunistas e deficientes físicos. O monumento em memória do período existe em várias partes do mundo, como Berlim, Washington (EUA), Israel, São Paulo e Curitiba. A parlamentar ressalta que o museu será inaugurado em um momento em que o país ainda sofre com a existência de grupos neonazistas.

"O monumento existe em vários países do mundo. Era um sonho muito antigo do Gerson, seu idealizador, e chega num momento importante no Brasil, onde temos visto acentuado crescimento de grupos neonazistas que pregam não só o antissemitismo, mas a discriminação aos negros, aos homossexuais, às mulheres e o uso de armas de fogo. Precisamos falar sempre do horror da segunda guerra, para que não se repita", diz Teresa.

Projetado pelo arquiteto André Orioli, vencedor de um concurso promovido pelo Instituto dos Arquitetos do Brasil em 1988, o monumento tem quase 20 metros de altura e em sua base está escrito um dos Dez Mandamentos: "Não Matarás". A obra lembra o genocídio de mais de 11 milhões de pessoas, promovido pelos nazistas de 1936 a 1945.

"O objetivo do memorial é reforçar a importância de uma cultura de paz e tolerância. É possível visitar o monumento por dentro para conhecer o seu acervo. Tenho a certeza de que vai atrair muitas pessoas de todo o Brasil, interessadas em conhecer de perto, na exposição permanente, o que foi aquele período tão cruel na História da Humanidade, aceitando o compromisso de manter a paz entre os povos", completa Teresa Bergher.

Memorial do Holocausto receberá exposição de longa duração dedicada ao período Reprodução

A obra foi inaugurada em 2020 com a presença de autoridades municipais e federais e é dividida em dez partes, que representam os Dez Mandamentos. No total, a estrutura tem 1.624 metros quadrados. A praça conta com um subsolo dedicado à memória do holocausto, com área para exposições. É este o espaço que será aberto a convidados amanhã (7).



Com vista para a enseada de Botafogo e entorno arborizado, o terreno foi cedido à Associação Cultural Memorial do Holocausto em abril de 2018. Coube à instituição, a captação de recursos junto à iniciativa privada para a construção do empreendimento. A gestão do espaço ficou com o IDG (Instituto de Desenvolvimento e Gestão), mesmo administrador do Museu do Amanhã, na Praça Mauá.



O memorial pretende ser um lugar para preservar, estudar e disseminar as histórias e o legado educativo do Holocausto. A realização do museu é da Associação Cultural Memorial do Holocausto, com apoio institucional da Prefeitura do Rio, patrocínio da Multiplan, Banco Safra e RJZ Cyrela, entre outros parceiros.



O museu pretende focar nas histórias das vítimas, em suas vidas no antes, durante e depois do Holocausto. O objetivo do espaço será proporcionar reflexão sobre a importância dos direitos humanos, da democracia, da justiça, da tolerância, da liberdade, do respeito à diversidade e ao pluralismo como valores e princípios éticos fundamentais. O memorial terá o papel de levar à compreensão das raízes e ramificações dos preconceitos, do racismo e da construção de estereótipos para conseguir identificá-los e combatê-los.



O museu também vai trazer reflexões sobre outras minorias perseguidas pelo Holocausto, como negros, ciganos, pessoas com deficiência física ou mental, comunnidade LGBTQIA+, testemunhas de Jeová, maçons e opositores do regime nazista.



Além da exposição de longa duração, o Memorial do Holocausto terá espaços para mostras temporárias, loja de souvenir, café e espaço multiuso para atividades educativas e culturais, além de um projeto de acessibilidade, não apenas física, mas de interação com o conteúdo e com atividades para todos os públicos.

Memorial às vítimas do Holocausto fica no Morro do Pasmado, em Botafogo, Zona Sul do Rio Reprodução/ IDG



Áreas e conteúdos



Na rampa de entrada à exposição, na parede lateral do espaço, nomes de comunidades de vários países vão diminuindo à medida em que a entrada principal se aproxima, em uma metáfora visual que remete às comunidades que foram dizimados durante o período do Holocausto. No espaço "Celebração da Vida", no interior do espaço, serão expostos citações e retratos de sobreviventes do horror.



O percurso previsto para a exposição de longa duração é dividido em 3 grandes áreas. O primeiro módulo, "A vida antes do Holocausto", trará os diferentes modos de vida na Alemanha, Polônia, Rússia e outros países, com fotos e vídeos da vida plena dos judeus e demais minorias perseguidas de várias classes sociais — ida às festas, escolas, casamentos, a diversidade dos idiomas e alfabetos, entre outros. À medida que o visitante caminha, ele terá contato com diferentes sons, que vão se transformando e ficam mais intensos, marcando o início da perseguição.



Ao entrar na área "A vida durante o Holocausto", será possível ter contato com o processo que levou ao período, bem como os dilemas éticos enfrentados pelas vítimas em um mundo de caos e perseguição, desde as primeiras ações de discriminação até a deportação e o extermínio. Ali os visitantes terão a real percepção da luta das pessoas pela sobrevivência, a luta pela vida. Seguindo o percurso da mostra, a terceira área será "A vida depois do Holocausto", na qual a liberação, a imigração e a reconstrução serão o foco principal. Com histórias de sobreviventes que vieram para o Brasil, um mapa interativo vai mostrar os fluxos migratórios do período.



Com foco nos direitos humanos, uma instalação artística na varanda do museu promete encerrar a exposição principal do Memorial do Holocausto transportando o visitante para a realidade atual da sociedade. O caminho de saída da exposição — a "Alameda dos Princípios" — será marcado por 18 valores éticos, estimulando o visitante a compreender a lição do conteúdo apresentado. O número 18, em hebraico, tem o simbolismo da vida, pois é o número que corresponde à palavra CHAI, convocando para a reflexão "O que você está levando daqui?".



