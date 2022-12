Museu de Arte Moderna do Rio (MAM) - Divulgação

Museu de Arte Moderna do Rio (MAM)Divulgação

Publicado 07/12/2022 11:32

Rio - A histórica Cinemateca do Museu de Arte Moderna do Rio (MAM) será palco do 1º Festival Internacional de Cinema e Humor. A sessão de abertura, marcada para às 18h30 desta quarta-feira (7), será dedicada ao norte-americano Buster Keaton, com a exibição dos filmes "Sonho e realidade", de 1922, e "O aeronauta", de 1923.

O evento acontece até 16 de dezembro e conta com 64 produções, entre longas e curtas-metragens, de 18 países diferentes e diversos gêneros, como comédias românticas, de ação, dramáticas e de humor ácido, entre outros.

A entrada é gratuita, mas os participantes que quiserem contribuir podem selecionar o ingresso pago na hora de adquirir o bilhete. Todas as entradas precisam ser retiradas no site . A programação completa e a classificação também estão disponíveis online.

Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro - Av. Infante Dom Henrique, 85, Parque do Flamengo.