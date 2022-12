Programa capacita jovens para se tornarem agentes de transformação em seus territórios - Divulgação

Publicado 07/12/2022 11:55

Rio – Alunos do Programa Ambiente Jovem participaram, nesta terça-feira (6), de uma atividade prática de criação de lixeiras através do reaproveitamento de pneus. O projeto é parte do Núcleo de Educação Ambiental Vale do Ipê, idealizado pelo Governo do Estado em parceria com a Prefeitura de Japeri.

Destinado aos jovens de 16 a 24 anos, o programa capacita seus participantes por meio de aulas e oficinas para se tornarem agentes de transformação em seus territórios. Cada aluno recebe uma bolsa-auxílio de R$ 200 mensais.

Na oficina desta terça-feira, eles produziram as lixeiras de acordo com os parâmetros de coleta seletiva, que tem a finalidade principal de aproveitar todos os resíduos, reciclando e criando novos objetos. Os pneus usados na atividade foram limpos e pintados nas cores azul, cinza e marrom.

Joice Prado, de 21 anos, era uma das mais empolgadas. A moradora de Santa Amélia, em Japeri, não perde uma aula desde que começou. “Estou aprendendo muito sobre o meio ambiente. Eu não imaginava que poderia criar uma lixeira com pneus velhos”, disse a jovem.



Lucas Assis André, de 18 anos, também é só elogios ao programa. “Gosto muito das oficinas de reaproveitamento de materiais. Cada dia aprendo mais”, contou. Eles são acompanhados pela educadora, Márcia Menezes e pelos agentes de integração, Neide Aparecida de Souza Barbosa e Davison Gomes, que orientam as oficinas.

De acordo com a secretária municipal do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Japeri, Meire Lucy, o Ambiente Jovem é resultado de uma parceria importante com o governo do Estado.



“Quando vejo o empenho dos nossos jovens fico muito feliz por esta parceria com o Estado. Só posso agradecer a prefeita Dra. Fernanda Ontiveros por nos permitir avançar com este apoio que trará esperança de um futuro mais sustentável”, disse a gestora.