Agentes reforçam policiamento nos locais próximos á manifestação de moradores - Reprodução

Publicado 07/12/2022 13:01 | Atualizado 07/12/2022 13:11

Rio - Moradores do bairro Gramacho, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, fizeram uma manifestação e interromperam o trânsito em uma via, na manhã quarta-feira (7), por conta das ações da Polícia Militar nas comunidades do Dique, Sapinho e Paraopeba.



De acordo com testemunhas, os manifestantes colocaram fogo em pneus e entulhos, quebraram um ônibus e causaram o fechamento na Avenida Presidente Kennedy, altura da ponte do Gramacho. A polícia foi acionada para conter a situação e desobstruiu a via.



Nas redes sociais há relatos de pessoas que precisaram se abaixar dentro dos ônibus que passavam pelo local. Testemunhas ainda apontam que a manifestação foi motivada pelo fato de que um morador da comunidade do Dique, alvo da operação, teria sido pego e levado pelos polícias. A ação da PM indignou os moradores, que buscam saber sobre o paradeiro do homem.



Vídeos mostram policiais correndo armados pela via e viaturas da polícia no local. Além disso, também há imagens do momento em moradores juntam entulhos e pneus no meio via para atear fogo e impedir o trânsito. O local já foi reaberto.