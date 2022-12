Rompimento ocorreu em uma adutora que leva água do Guandu até os municípios da Baixada - Cosme Aquino/Cedae

Publicado 07/12/2022

Rio - A Águas do Rio informa que finalizou o reparo de um vazamento na adutora localizada na avenida Anyz Tanuri, bairro Glaucia, em Belford Roxo. O abastecimento da região foi retomado na tarde de terça-feira (6) e está em processo de normalização gradativa. A concessionária afirma que está disponível 24 horas, através do 0800 195 0 195.

O rompimento no trecho entre os municípios de Duque de Caixas e Belford Roxo, na Baixada Fluminense, deixou a população com o abastecimento comprometido por três dias.



A concessionária tomou conhecimento do problema na tarde do último sábado (3). Para executar o reparo, foi necessário interromper o funcionamento da principal unidade de bombeamento da região, o Booster Baixada, comprometendo o fornecimento de água dos municípios.