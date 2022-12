Galpão com as doações da Ação da Cidadania - Divulgação

Publicado 16/12/2022 10:34

Rio - O Natal sem Fome irá entregar, no Rio de Janeiro, mais de 320 toneladas de alimentos para famílias necessitadas entre os dias 16 e 17 de dezembro, na sede nacional da Ação da Cidadania, no bairro da Gamboa.

A campanha de arrecadação solidária, que é a maior da América Latina, também vai levar mais de 1.500 toneladas de alimentos para 150.000 famílias em todo o Brasil. Mais de 3.000 comitês e instituições cadastradas vão distribuir cestas até o Natal para famílias que vivem em comunidades, regiões quilombolas, ribeirinhas, rurais e assentamentos.



“Em quase três décadas, esse ano, sem dúvida, foi um dos mais difíceis para a Ação da Cidadania. O país bateu recorde de pessoas sem ter o que comer, com famílias inteiras sobrevivendo com até R$ 303 por mês. Acompanhamos histórias tristes Brasil afora, parte da população se alimentando com restos e carcaças. Enquanto isso, a sociedade civil, em geral, em alguns momentos pareceu normalizar que a fome existe, mesmo diante de mais 33 milhões de brasileiros famintos. Esperamos que mais empresas e pessoas façam parte do Natal sem Fome, ainda dá tempo de compartilhar esperança e alcançarmos a marca de 2000 toneladas de alimentos”, reforçou Rodrigo “Kiko” Afonso, diretor-executivo da Ação da Cidadania.A mobilização para a campanha começou em outubro deste ano com um evento na Praia de Copacabana, onde centenas de pessoas puderam conhecer a realidade de 18% das famílias brasileiras, que hoje contam com ¼ de salário mínimo para comprar alimentos e pagar contas básicas, como aluguel, água, luz e gás. Totens interativos montados na orla alertavam quem passava pelo local, com informações sobre a gravidade da fome e a importância de políticas públicas voltadas para a segurança alimentar.Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgados recentemente apontam que o número de brasileiros vivendo abaixo da linha da pobreza aumentou 22,7% em 2021, quando comparado a 2020. Já o número de pessoas em situação de extrema pobreza disparou 48,2% no mesmo período. Segundo o IBGE, os dois aumentos são recordes.“A Ação da Cidadania, assim como toda a sociedade brasileira, espera que em 2023 sejam implementadas políticas públicas que vão enfrentar a fome de forma real e concreta. Mas não podemos pedir para estas milhões de famílias, que neste exato momento estão passando fome, que esperem até o próximo ano. Elas não podem esperar nem mais um dia, por isso o gesto de cada um, por menor que pareça, fará uma grande diferença para quem nada tem neste Natal Sem Fome. É preciso que a nossa indignação se transforme em ação de cidadania neste final de ano”, ressaltou Daniel Souza, presidente do Conselho da Ação da Cidadania.O Natal Sem Fome de 2022 integra o Pacto pelos 15% com Fome, movimento liderado pela Ação da Cidadania, com conceito criativo da Artplan, que foi inspirado no grande chamamento que o fundador da ONG, Herbert de Souza, o Betinho, promoveu há quase 30 anos. Na época, o sociólogo convocou o país inteiro a assumir um papel ativo na luta pelo direito à alimentação. A mobilização nacional deu origem à Ação da Cidadania - Contra a Fome, a Miséria e pela Vida.As doações para o Natal Sem Fome podem ser realizadas pela internet até o final do ano, no site oficial ou através do PIX: doe@natalsemfome.org.br.As doações do Natal sem Fome desse ano também vão atender famílias que ficaram desabrigadas ou desalojadas devido às chuvas que castigaram algumas partes do país nos últimos dias. Mais de 130 toneladas de alimentos arrecadados na campanha serão entregues em cidades do Espírito Santo, Minas Gerais, Santa Catarina, Paraná e Sergipe. Em 2021, com o lançamento da campanha Emergências, a Ação da Cidadania passou a oferecer donativos para vítimas de enchentes, catástrofes e desastres naturais.A organização foi fundada em 1993 pelo sociólogo Herbert de Souza, conhecido como Betinho, com o intuito de combater a fome e a desigualdade socioeconômica em nosso país e ajudar os mais de 32 milhões de brasileiros vivendo abaixo da linha da pobreza naquele ano. Desde a sua criação, a ONG deu início a uma série de iniciativas, sendo o Natal Sem Fome a mais célebre delas, também considerada a maior campanha de arrecadação de alimentos da América Latina. Em 2021, a Ação da Cidadania também iniciou as campanhas do Brasil Sem Fome, que arrecadou 20 mil toneladas de alimentos somente no primeiro ano, e a Emergências, que leva donativos e eletrodomésticos para estados afetados por catástrofes e desastres naturais. Em 2022, a ONG lançou o Pacto pelos 15% com Fome, uma convocação à sociedade civil, empresas e agências de mídia na luta contra a insegurança alimentar grave, que hoje atinge 33,1 milhões de pessoas, ou seja, 15% da população brasileira.Natal sem Fome - Entregas Rio de JaneiroOnde: Sede Nacional da Ação da Cidadania - Rua da Gamboa 246 - Santo Cristo - atrás da Cidade do SambaHorários:Dia 16 (sexta) - a partir das 11hDia 17 (sábado) - a partir das 9h