Diplomação aconteceu no Theatro Municipal, no Centro do Rio - Pedro Ivo / Agência O Dia

Publicado 16/12/2022 12:06 | Atualizado 16/12/2022 13:01

Rio - O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) realizou, nesta sexta-feira (16), a cerimônia de diplomação das candidatas e dos candidatos eleitos nas Eleições 2022. A solenidade foi iniciada às 10h30, no Theatro Municipal, no Centro do Rio.

A cerimônia começou com apresentação da Orquestra Sinfônica Juvenil Chiquinha Gonzaga, formada por meninas da rede pública de ensino do Rio. O evento acontece para entregar os diplomas para os 121 eleitos para os cargos de governador, vice-governador, senador, suplente de senador, deputados federal e estadual. A diplomação é o ato pelo qual a Justiça Eleitoral atesta que a candidata ou o candidato foi efetivamente eleito pelo povo e, por isso, está apto a tomar posse no cargo.

O primeiro a receber o diploma das mãos do desembargador Elton Martinez Carvalho Leme, presidente do TRE, foi Cláudio Castro (PL), o mais votado para o cargo de governador, seguido de seu vice Thiago Pampolha (União Brasil). Após a cerimônia, o governador comemorou a diplomação e projetou os próximos quatro anos comandando o estado.

"Seria hipocrisia da minha parte dizer que não há uma satisfação pessoal em ver que tudo que fizemos nesses dois anos foi reconhecido pela população. Estou muito grato. O Rio se uniu para continuar um trabalho que entendeu que estava dando certo. Há um sentimento de missão. Um sentimento da vontade grande de consertar os problemas do Rio. Nós sabemos que são problemas sérios e graves, que dificilmente se resolverão todos em quatro anos, mas acho que já evoluímos nesses últimos dois anos e temos muito que evoluir. A partir de agora é um tempo de paz pro Rio de Janeiro", comentou Castro.

O governador afirmou que vai trabalhar em conjunto com o Governo Federal, comandado pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), para trazer melhorias ao Rio. Castro também se defendeu sobre a denúncia do Ministério Público Eleitoral (MPE) de abuso de poder político e econômico e conduta vedada relacionadas a uma "folha de pagamento secreta" com cargos na Fundação Centro Estadual de Estatísticas, Pesquisas e Formação de Servidores Públicos do Estado do Rio de Janeiro (Ceperj) e na Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj).

"Tenho total tranquilidade. Teve a vontade popular. A questão do Ceperj foi discutida a eleição inteira. A minutagem de televisão e da crítica foram mais de três horas e meia. A população sabia exatamente o que aconteceu. Eu expliquei em todos os debates e entrevistas. A população ainda assim deu a maior votação da história de um governador no estado do Rio de Janeiro. O grande juiz disso é a população, respeito o direito do ministério público de litigar, mas 70 dias antes do pleito os programas já estavam todos encerrados. A gente tem que aprender a respeitar o que a urna diz. Estamos falando tanto em democracia, que seja respeitada a vontade soberana do povo", completou Castro.

Depois da chapa, o senador Romário (PL) recebeu o seu diploma ao lado da sua filha Ivy, de 17 anos. O evento seguiu com a diplomação de deputados federais e estaduais. Na sua vez, o deputado federal eleito Gláuber Braga (Psol) recebeu vaias e gritos de "vagabundo" ao exibir um cartaz com a inscrição: 'Cláudio Castro não merece ser eleito'. O cartaz foi exibido em frente ao assento do governador, na primeira fileira do Theatro Municipal.

O evento contou com a presença de figuras importantes da política fluminense. O ex-presidente da Câmara dos Deputados Eduardo Cunha (PTB) assistiu da plateia a cerimônia. Ele veio acompanhar a diplomação da filha Danielle Cunha (União Brasil) eleita deputada federal.

Quem também esteve na cerimônia foi o ex-presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), André Ceciliano (PT), que concorreu ao cargo de senador. Ele acompanhou a diplomação de uma frisa, uma espécie de camarote, ao lado do presidente da Câmara Municipal, Carlos Caiado.