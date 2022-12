Duas armas de fogo, munições, dois rádios transmissores e diversos tipos de drogas foram apreendidos pelos policiais na ação - Divulgação / PMERJ

Publicado 16/12/2022 12:09

Rio - Dois homens morreram após entrarem em confronto com a Polícia Militar (PM), na manhã desta sexta-feira (16), em Queimados, na Baixada Fluminense. As identidades de ambos não foram divulgadas

De acordo com informações da PM, agentes do batalhão do município faziam um patrulhamento de rotina próximo a comunidade da Caixa D'Agua, quando foram atacados a tiros por criminosos da região e precisaram revidar.

Ao término do confronto, a equipe policial realizou uma busca pela área e encontrou dois suspeitos feridos. Os dois supostos criminosos foram socorridos à UPA da cidade, onde acabaram morrendo.

Com a dupla, os agentes apreenderam duas pistolas, munições, dois rádios transmissores e diversos tipos de drogas.

A ocorrência foi registrada na 55ª DP (Queimados).