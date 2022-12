Furto aconteceu no Instituto Nacional de Educação de Surdos, em Laranjeiras - Arquivo / Agência O Dia

Furto aconteceu no Instituto Nacional de Educação de Surdos, em LaranjeirasArquivo / Agência O Dia

Publicado 16/12/2022 14:08 | Atualizado 16/12/2022 16:08

Rio – Policiais da 9ª DP (Catete) prenderam, na tarde desta quinta feira (15), um homem pelo furto da bolsa de uma professora no Instituto Nacional de Educação de Surdos (Ines), em Laranjeiras, na Zona Sul do Rio.

De acordo com a Polícia Civil, Wallison David de Moraes é ex-aluno do instituto e teria voltado ao local para pedir um emprego, mas se aproveitou da oportunidade e cometeu o crime. Toda a ação foi gravada pelas câmeras de segurança do instituto.



Após o cumprimento das formalidades legais, o preso será encaminhado à audiência de custódia.