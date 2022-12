Após derrubarem motociclista, PMs seguiram sem prestar socorro - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 16/12/2022 14:21 | Atualizado 16/12/2022 15:41

Rio - A Polícia Militar instaurou um procedimento interno para investigar um incidente envolvendo uma equipe policial, flagrada derrubando um motociclista de propósito ao jogar a viatura contra o veículo, na noite desta quinta-feira (15), no Irajá, na Zona Norte do Rio. O momento aconteceu durante um passeio que reúne dezenas de motos, conhecido como 'rolezinho', e vídeos que registraram a ação circulam pelas redes sociais.

Nas imagens é possível ver uma viatura da PM seguindo os motociclistas, quando o motorista joga o carro contra a moto. Nesse momento, o piloto acaba se desequilibrando e caindo. Em seguida, o automóvel da corporação segue viagem sem prestar socorro ao homem. No vídeo, pessoas reclamam da atitude e pedem para seguirem os policiais. "Acompanha a viatura!", ordena um. "Os caras (PMs) estão marcando. Os caras estão botando para f...", comenta outro. "Se eles 'vir' (sic) eu vou dar tiro", diz mais um.

Ok, nada justifica a atitude dos policiais. Nada!



Mas alguém reparou na fala de um dos motoqueiros? "Se eles vir, eu vou dar tiro hein!" pic.twitter.com/Zpn8nXwayG — pitbull maluco (@rrnbig) December 16, 2022

De acordo com a PM, os policiais envolvidos no incidente foram identificados e a oitiva dos militares será realizada. Também nesta quinta-feira, equipes do 3º BPM (Méier), com apoio de agentes da operação Lei Seca, abordaram e apreenderam seis motocicletas que estavam em desacordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), na Avenida Marechal Rondon. A ocorrência foi encaminhada para a 25ª DP (Engenho Novo).