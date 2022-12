Wellington Simbras, de 39 anos - Divulgação

Publicado 17/12/2022 10:10 | Atualizado 17/12/2022 10:50

Rio - A Polícia Civil procura Wellington dos Santos Simbras, de 39 anos, contra quem foi expedido um mandado de prisão pelo plantão judiciário do Rio pelo crime de tentativa de feminicídio. Ele é o principal suspeito de esfaquear a ex-mulher, Larissa Pimenta de Melo, de 33 anos, que sobreviveu ao ataque. O crime teria sido cometido por Wellington não aceitar o fim do relacionamento, que durou oito anos. O Disque Denúncia divulgou, neste sábado (17), um cartaz com a foto do acusado, para ajudar nas investigações da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de São João de Meriti.

O crime aconteceu num domingo, dia 4 de dezembro, durante uma festa do barracão de candomblé que a vítima frequenta, no bairro Vilar dos Teles, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Mesmo sem fazer parte do grupo religioso, Wellington frequentava o local às vezes para acompanhar a ex-esposa. Larissa conta que, no dia do ataque, ele foi ao local na tentativa de se reaproximar dela.

Em seguida, quando ficaram sozinhos no carro dela, estacionado em frente ao local da festa, ele a atacou com uma faca de pão e começou a agredi-la. Ela foi esfaqueada com 30 golpes, 27 deles na cabeça, rosto e pescoço. Durante o ataque, ela foi mordida e disse que também sofreu uma tentativa de estupro.

Denuncie a Localização do foragido Wellington Simbras, de forma anônima, ao Disque Denúncia:

Central de atendimento: (021) - 2253 1177

0300-253-1177

WhatsApp: (021) - 99973 1177

Aplicativo: Disque Denúncia RJ