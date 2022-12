O mutirão contou com serviços e orientações voltados para mulheres - Ernesto Carriço/Governo do Estado

O mutirão contou com serviços e orientações voltados para mulheresErnesto Carriço/Governo do Estado

Publicado 17/12/2022 18:39 | Atualizado 17/12/2022 18:42

Rio - O Programa Cidade Integrada, do Governo do Estado, atendeu dezenas de mulheres no mutirão de serviços para as comunidades do Corredor do Itanhangá, na Paróquia São Bartolomeu, neste sábado (17). A ação foi uma iniciativa que reuniu serviços de saúde, empreendedorismo, documentação civil, entre outros.

A dona de casa Maria Anita Paiva, de 64 anos, moradora da Tijuquinha, no Itanhangá, Zona Oeste do Rio, foi uma das mulher que aproveitou a manhã para fazer uma checagem na saúde, realizar atividades de artesanato e aprender a reaproveitar alimentos na cozinha.



fotogaleria

"Essa ação foi maravilhosa. Além de cuidar da saúde, estou aprendendo coisas novas. Isso está sendo como uma terapia para mim, muito bom mesmo. Fiquei sabendo da ação pelo padre da paróquia e resolvi participar. Fiquei muito satisfeita" comentou Maria.



O mutirão de serviços e orientações contou com o Ônibus Lilás que esteve no local com serviço de consultoria jurídica, psicológica e social e encaminhamento para emissão de 2ª via de documentos; um polo da Delegacia de Atendimento à Mulher; Patrulha Maria da Penha da Polícia Militar; testagem para sífilis e Aids na Carreta da Saúde, além de aulas do projeto “Cozinha Criativa”, promovido pela Firjan, para reaproveitamento de alimentos e fabricação de tapetes.



"A realização desse tipo de ação mostra que o Estado está presente nas comunidades, promovendo cidadania e levando serviços para facilitar a vida dos moradores com ações que promovem a saúde, a inclusão ao mercado de trabalho e o acolhimento social", afirmou o governador Cláudio Castro.



Durante o evento, agentes da Secretaria de Estado de Envelhecimento Saudável atenderam as mulheres com a aferição de pressão e cálculo do IMC, além de terem dado orientações para uma vida mais saudável na terceira idade. A dona de casa Margarida Martins, de 66 anos, moradora da Tijuquinha, foi uma das atendidas. Ela se surpreendeu ao saber que estava com a pressão alta.



"Não estava sentindo nada quando saí de casa. Se não fosse essa ação, não saberia que estava com a pressão alta. É muito bom ter serviços como esses tão perto das nossas casas e ainda de graça", disse Margarida.



A ação social, que teve o dia voltado especialmente às mulheres, buscou fortalecer o empoderamento e combater as situações de violência. Muitas mulheres atendidas aproveitaram a oportunidade para regularizar os documentos de toda família. É o caso da autônoma Rita de Cássia Moraes, de 36. Ela aproveitou para tirar a segunda via da certidão de nascimento da filha, regulamentar o documento de identidade do marido e ainda dar entrada no seu casamento.



"Estou colocando a minha vida em ordem. Durante a semana, trabalho vendendo empadas e não tenho tempo. Essa ação está sendo muito proveitosa para mim", comemorou Rita de Cássia.



Um dos serviços mais procurados foi a Carreta da Saúde, que ofertou testes rápidos para Sífilis e HIV.



"Vale ressaltar a importância da realização desses exames, porque quanto mais rápido a pessoa descobrir a doença, mais eficaz será o diagnóstico e o tratamento. Caso se detecte a doença, a pessoa será acolhida, aconselhada e encaminhada para a clínica da família mais próxima", destacou Gabrielle Damasceno, coordenadora da Vigilância Epidemiológica da Secretaria Estadual de Saúde.



Supervisora regional do Cidade Integrada, Maria Souza explicou que a ação era voltada a sete comunidades da região. Presidente da Associação de Moradores do Sítio do Pai João, ela ressaltou que a presença do Estado com os serviços leva oportunidades e soluções de problemas para os moradores de maneira mais rápida, facilitando o acesso.



Menina que sonha ser policial tem encontro especial



A pequena Alyx de Castro Brandão, de 8 anos, acompanhava os pais na ação social quando se deparou com policiais militares da Patrulha Maria da Penha, entre elas, a tenente-coronel Cláudia Moraes, que é a coordenadora e uma das idealizadoras do programa. Emocionada, a menina pediu para tirar fotos com a tenente-coronel e contou que tem o sonho de ser uma policial militar no futuro.