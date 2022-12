Motivo da pane, segundo a Mobi Rio, está sendo investigado com a fabricante do veículo - Reprodução

Motivo da pane, segundo a Mobi Rio, está sendo investigado com a fabricante do veículoReprodução

Publicado 17/12/2022 16:11

Rio - Um ônibus do BRT quebrou, neste sábado (17), no Corredor Transolímpica, um dia após o início da circulação dos novos veículos. Em um vídeo divulgado nas redes sociais, é possível ver que outro articulado que pararia na estação onde estava o ônibus quebrado, teve que passar para outra plataforma.

Veja o momento

" CHEGOU NOVO BRT "



OPAAAAA Novo BRT ja quebrou!!! pic.twitter.com/mlyPIxLKxH — @INSTA: FavelaCaiuNoFace (@FavelacaiunFc) December 17, 2022 Em nota, a Mobi Rio informou que houve um problema pontual em um dos 33 articulados que começaram a rodar nesta sexta-feira (16), na reinauguração da Transolímpica. O motivo da pane, segundo a empresa, está sendo investigado com a fabricante do veículo. Em nota, a Mobi Rio informou que houve um problema pontual em um dos 33 articulados que começaram a rodar nesta sexta-feira (16), na reinauguração da Transolímpica. O motivo da pane, segundo a empresa, está sendo investigado com a fabricante do veículo.

Novos ônibus do BRT começaram a circular nesta sexta

Os novos ônibus do sistema BRT, anunciados pela prefeitura em setembro, c omeçaram a circular nesta sexta-feira (16) , na Transolímpica. Serão 40 veículos destinados para a via onde passam diariamente, em média, 24 mil pessoas.

Os articulados possuem uma cabine de segurança para proteger os motoristas, a pedido dos próprios rodoviários. Nas cores amarela e preta, os veículos também contam com entradas USB, para carregamento de aparelhos eletrônicos, um número maior de assentos para pessoas com mobilidade reduzida e um aumento no espaço interno.

O modelo conta ainda com tecnologias como sistema de próxima parada, com aviso por meio de dispositivos audiovisuais que alertam sobre as próximas estações de desembarque, ar-condicionado, botão de pânico na cabine do motorista, sistema de comunicação do motorista aos passageiros com microfone instalado na cabine do motorista, aviso sonoro de fechamento das portas de embarque e desembarque.