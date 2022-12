Festa de inauguração deverá contar com a presença de diversos artistas e autoridades - Divulgação

Festa de inauguração deverá contar com a presença de diversos artistas e autoridadesDivulgação

Publicado 17/12/2022 16:59

Rio - As escadarias do alto do morro da Serrinha, em Madureira, Zona Norte do Rio, foram personalizadas, neste sábado (17), pelo artista Marcos Alexandre, o Jambeiro. Com a inauguração prevista para o próximo feriado de São Sebastião, no dia 20 de Janeiro, o Mirante Imperial, que está sendo construído no morro, vai abrigar o mais novo centro cultural e gastronômico da região.

Parceiro e colaborador do Na Régua, um dos principais projetos da política de habitação do Estado, que é fruto de uma parceria entre a Secretaria de Infraestrutura e Obras (Seinfra-RJ) e a Universidade Estadual do Rio de Janeiro (Uerj), Jambeiro também foi o responsável pela personalização de muros e espaços coletivos em diversos territórios, onde o projeto atua. O Complexo da Serrinha é um deles. Além do aspecto cultural e artístico, o Na Régua, através de seus engenheiros e arquitetos, também presta apoio técnico à obra realizada no local.

Segundo o subsecretário de habitação, Allan Borges, a iniciativa é fundamental para a potencialização do território e a valorização dos corredores culturais do estado.

"A construção de espaços culturais como esse são essenciais para a preservação da memória de personagens e histórias, vinculadas a própria comunidade, bem como da própria favela em si. O morro da Serrinha é um dos mais ricos polos de cultura da história do Rio de Janeiro e do Brasil. Portanto, nada mais justo que a criação deste espaço no interior da própria comunidade", ressaltou.

Para o diretor do Departamento Comunitário do Império Serrano e idealizador do projeto, Josimar Viana, o Mirante terá capacidade para atrair muitas parcerias comerciais, gerando, assim, inúmeras oportunidades de emprego para os moradores da Serrinha.

“Sou nascido e criado na Serrinha e sempre acompanhei de perto as necessidades da comunidade. A visitação ao Mirante, além de gerar renda para os moradores, também mostrará para todos que não existe somente violência nas comunidades", destacou Josimar.

A festa de inauguração deverá contar com a presença de diversos artistas e autoridades, bem como a realização de missas e shows, em comemoração ao aniversário da cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro.