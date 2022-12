Cada período na Uerj terá um total de 18 semanas, com 101 dias de aulas - Divulgação

Publicado 17/12/2022 15:34 | Atualizado 17/12/2022 15:53

Rio - O calendário acadêmico dos dois próximos períodos letivos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) foi aprovado pelo Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão (Csepe) na sessão da última quinta-feira (15). Após o atraso sofrido nos anos anteriores em decorrência da pandemia de Covid-19, 2023/1 e 2023/2 retomam o formato original para os cursos de graduação, com aulas presenciais de março a dezembro.