Publicado 19/12/2022 08:00

Rio - A designer de interiores Anna Persia Bastos acaba de lançar "Conforto e Educação - Conforto Ambiental para além do esperado" (editora Dialética), fruto de anos de pesquisa sobre o tema. O livro traz à luz a importância de se pensar em ambientes saudáveis para espaços educativos, como forma de inclusão, respeito às diversidades, identidades e melhora da qualidade de vida.

"A possibilidade de melhorar os aspectos de conforto ambiental através da utilização de áreas verdes é verídica, e ter um espaço de convivência dentro de instituições de ensino, visando a troca e o compartilhamento, é muito importante para o processo educativo", explica a autora, que também tem formação em Psicologia e responde pelo estúdio Persia Interiores.

Anna é especializada em projetos saudáveis, que priorizam a saudabilidade, a sustentabilidade, o bem-estar e a qualidade de vida. O livro está disponível nas principais plataformas de livros e no site da editora (https://loja.editoradialetica.com)

Sintomas desagradáveis

Por suas pesquisas, a autora chegou à conclusão de que a inobservância de condições de conforto ambiental pode se constituir como a principal causa de sintomas desagradáveis, como fadiga, desconcentração e desânimo. Segundo ela, o espaço escolar, se não estiver bem adaptado para receber os envolvidos na construção do conhecimento, pode afetar consideravelmente a vida dos sujeitos, gerando novas exclusões.

"Nos espaços de vivência como na casa, escola e bairro acontecem as experiências decisivas na aprendizagem e na formação das primeiras estruturas cognitivas. A escola contemporânea precisa ser pensada para atender a todos, para aqueles considerados 'normais' e para aqueles com necessidades educativas especiais. Pensar nessa nova escola nos provoca a pensar saídas para o ainda não conhecido, pois devemos possibilitar o acesso a indivíduos de diferentes culturas, diferentes origens socioeconômicas e também com capacidades intelectuais e físicas diversas. Isso nos faz sair da zona de conforto e buscar novos equilíbrios, novas reflexões para transformar", argumenta.

Coleção infantil reúne lições fundamentais

A jornalista e escritora Dorinha Aguiar - Divulgação

A coleção Cidadania e Ética, produzida pela jornalista e escritora Dorinha Aguiar e a advogada Cibele Kadomoto, é formada por quatro livros. Coloridos e didáticos, são direcionados à garotada de 7 a 13 anos.

"Orientar e formar crianças não são situações fáceis; principalmente, quando estas não possuem bons exemplos ou referências. Ensiná-las a desenvolver o bom senso e a percepção de senso comum, o que é liberdade de escolha e responsabilidade pelas atitudes, são o propósito da obra", define Dorinha.

Os títulos são: 'O que é Cidadania'; 'Ética e Moral – o que tenho a ver com isso?'; 'Direitos das Crianças'; e 'Deveres das Crianças'. Disponíveis para compra no site https://dorinhaaguiar.com/.

'JB, um paradigma jornalístico'

Livro aborda história do Jornal do Brasil - Reprodução

A jornalista Ítala Maduell Vieira acaba de lançar o livro 'JB, um paradigma jornalístico - Memória e identidade em narrativas míticas sobre o Jornal do Brasil' (editora Autobiografia).

Ítala convidou amigos da época do saudoso 'Jotinha' impresso para 'embelezar' a obra: Adilson Nunes - que assina a capa com Romildo Gomes - e o fotógrafo Rogério Reis, que ilustra o resultado de sete anos de pesquisa sobre o antigo periódico.