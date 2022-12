Cardozo tomará posse em fevereiro - Divulgação

Publicado 19/12/2022 07:00

Rio - Dos 185 votos para a presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJ-RJ), o desembargador Ricardo Rodrigues Cardozo recebeu 99 e foi eleito o novo presidente da Corte. Formado em direito pela Universidade Federal Fluminense (UFF), Cardozo ingressou na magistratura no ano de 1988 e foi juiz no interior e na Capital. Em entrevista ao DIA, ele ressalta que um dos desafios para a nova gestão é a modernização da prestação de serviço do TJ.

"A presidência sempre foi um sonho, uma missão e um objetivo desde quando ingressei na magistratura. Busquei me preparar, me formar, me atualizar, conhecer todas as tarefas do Tribunal para um dia presidi-lo", disse Cardozo, que também já ocupou cargos na Administração Superior. "Por esta razão, a vitória nas eleições é motivo de grande emoção e satisfação, especialmente da forma como se deu, com votação expressiva e em primeiro turno, o que se traduz em grande responsabilidade para com meus pares e toda sociedade fluminense".



Nascido em Niterói, Região Metropolitana do Rio, Cardozo tem 66 anos, é casado e tem um casal de filhos, que acompanharam a votação e comemoraram a conquista.



Sobre os principais desafios do cargo, o desembargador informou que o processo de mudança exigirá muito trabalho e empenho de toda equipe. "Todos já estão empenhados, tanto para passar a Corregedoria para a nova gestão, quanto para receber os serviços da presidência. Nesse sentido, o espírito de colaboração é de extrema importância e é possível dizer que o diálogo tem acontecido de forma tranquila e republicana, como deve ser". Segundo ele, a área de tecnologia da informação terá atenção especial para modernizar a prestação do serviço e entregar uma jurisdição mais eficaz a todos.



A data da posse da nova administração no TJ será no dia três de fevereiro de 2023.



Cargos e experiências



Ricardo Rodrigues Cardozo foi promovido a desembargador em 2003. Ele presidiu a 15ª Câmara Cível do TJ-RJ, foi presidente da Comissão de Políticas Institucionais para Eficiência Operacional e Qualidade dos Serviços Judiciais (COMAQ) e também diretor-geral da Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro (Emerj). Atualmente, Cardozo é o Corregedor-Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro.