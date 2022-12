Diversas ferramentas usadas para abrir o buraco na parede foram apreendidas pelos policiais durante a ação - Divulgação / PMERJ

Publicado 19/12/2022 09:02

Rio - A Polícia Militar (PM) prendeu dois homens acusados de invadirem uma loja na tentativa de entrar em uma casa lotérica, na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio, na madrugada desta segunda-feira (19). As identidades de ambos não foram divulgadas.

De acordo com informações da PM, agentes do 17ºBPM (Ilha do Governador) foram acionados para verificar uma ocorrência no bairro Jardim Guanabara. Ao chegarem no local, encontraram os suspeitos perfurando a parede de uma loja, na tentativa de acessar o interior da casa lotérica, que fica localizada ao lado do estabelecimento

Na ação, os policiais apreenderam duas chaves de fenda, um pé de cabra, um martelo, uma marreta, um ponteiro e uma esmerilhadeira, que estavam sendo usados para fazer o buraco na parede.

A ocorrência foi registrada na 21ª DP (Bonsucesso).