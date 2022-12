A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga o caso - Arquivo / Agência O Dia

Publicado 19/12/2022 12:35

Rio - Após esfaquear um motorista durante uma briga de trânsito, um homem morreu baleado por policiais militares, em Bonsucesso, Zona Norte do Rio, na noite do último domingo (18). A identidade do agressor e do esfaqueado não foram divulgadas.

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), agentes da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Andaraí se deslocavam pela Linha Amarela quando se depararam com um confronto entre dois homens, que terminou com um deles esfaqueado.

A PM diz ainda que a equipe tentou conter o agressor que, mesmo após ter recebido ordens para largar a faca, partiu na direção dos policiais.

A corporação informou que "para resguardar a integridade física da guarnição e de outras pessoas que estavam ao redor, os agentes precisaram alvejá-lo e o homem morreu no local, antes da chegada do socorro".

A vítima esfaqueada foi socorrida ao Hospital Federal de Bonsucesso (HFB), no mesmo bairro. Não há informações sobre o estado de saúde dela.

Uma perícia foi realizada na cena do crime pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), que está investigando o caso.