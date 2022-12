Corona, a cadela policial integrante do grupo PRF especializado na atividade policial com cães, diante dos 30 kg de maconha encontradas por ela em ônibus à caminho do Rio - Divulgação

Corona, a cadela policial integrante do grupo PRF especializado na atividade policial com cães, diante dos 30 kg de maconha encontradas por ela em ônibus à caminho do RioDivulgação

Publicado 19/12/2022 12:53 | Atualizado 19/12/2022 12:59

Rio - Cerca de 30 quilos de maconha foram apreendidos pela PRF, na Rodovia Presidente Dutra, em Piraí, no Sul Fluminense, na manhã desta segunda-feira (19). A droga estava no bagageiro externo de um ônibus que seguia de Florianópolis para a capital do Rio. Um passageiro foi detido.





A droga foi encontrada graças a agente canina Corona, cadela policial integrante do grupo PRF especializado na atividade policial com cães, o NK9. Após abordagem ao veículo, ela foi capaz de farejar o material escondido dentro da mala de uma passageira.



Ao todo, 30 tabletes embalados do entorpecente foram encontrados dentro da mala, cada qual pesando cerca de um quilo.



O passageiro foi detido e levado para a Polícia Judiciária, assim como a droga apreendida, e o ônibus pôde seguir viagem.