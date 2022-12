Juliane Amaral, a jogadora revelação do estado no último circuito, ao lado de Erica Paes, campeã mundial de jiu-jítsu, ex-lutadora de MMA e coordenadora do Programa Empoderadas - Divulgação

Publicado 19/12/2022 13:26

Rio - Um evento gratuito promovido pelo Governo do Estado, marcado para a próxima sexta-feira (23), na Uerj, vai estimular o protagonismo feminino nas competições de eSports. Focado em meninas e mulheres em condições de vulnerabilidade, o "Empodedadas no Game" contará com palestras e Arena Gamer, além de promover um cadastro de atletas digitais que poderão participar do calendário de competições previstas para 2023. O evento começa às 10h e vai até às 22h.

De acordo com Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos (SDSDH), em parceria com o Circuito de Games do Estado do RJ, o objetivo é impulsionar o surgimento de novos talentos femininos nos games e oferecer novos horizontes para esse público. As inscrições começaram no último dia 14 e vão até esta quarta feira (21), na página do evento no Instagram

Evento terá disputas de Valorant, FreeFire, entre outros games, além de palestras e painéis com destaques no circuito estadual Divulgação

Para se inscrever no evento, é preciso ter pelo menos 12 anos e morar no Rio de Janeiro. Os menores terão de estar acompanhados dos responsáveis para participar do evento. Apesar do foco nas meninas, o público masculino também poderá participar em equipes mistas.

Estão previstas competições de FreeFire, Valorant, além de palestras com a participação de grandes nomes do circuito como a jogadora revelação, Juliane Amaral. A campeã mundial de Jiu-Jitsu, ex-lutadora de MMA e coordenadora do programa Empoderadas, Érica Paes, também participará do evento. Segundo ela, o esporte é uma ferramenta para a construção do indivíduo e da sociedade.

"Nosso principal objetivo é a prevenção da violência contra a mulher e a construção de uma sociedade em que elas tenham uma vida digna e plena, com todas as suas potencialidades em desenvolvimento. O esporte é uma estratégia que pode ser usada neste processo de forma transformadora", explicou Erica.

Mercado dos games

O mercado dos games movimentou aproximadamente R$ 12 bilhões em 2021 no Brasil. O dado faz parte de um levantamento da Newzoo, plataforma de pesquisa e análise de dados do setor. O levantamento do Game Brasil, no ano passado, também revelou um aumento no público feminino para 51,5% do total de jogadores.

A coordenadora do Circuito de Games do Estado do RJ, Eliane Valle, destaca o crescimento das mulheres nesse meio. "No eSports, as mulheres também têm oportunidades como apresentadoras, comentaristas de partidas, coach de jogadores. É um mundo novo que veio para ficar. A cada campeonato, o público feminino vem crescendo, inclusive com participação das mulheres com equipes vencedoras", destaca Eliane.



Ainda segundo o governo, pesquisas mostram também que este cenário tende a crescer, e que parte deste sucesso vem da democratização dos esportes eletrônicos, impulsionado pelo acesso aos smartphones. "O Circuito de Games do RJ já vem promovendo diversos campeonatos por todo o estado, percorrendo e oportunizando a descoberta de talentos tanto nas cidades do interior, como em áreas de vulnerabilidade social da capital", diz a SDSDH.



Serviço

Evento: Empoderadas do Game



Data: 23/12

Local: UERJ, Ginásio Esportivo, em 23/12, de 10h às 22h

Inscrições: gratuitas no site até 21/12