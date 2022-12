Suspeito foi baleado pela vítima, durante uma tentativa de assalto ocorrida no Flamengo, Zona Sul do Rio - Divulgação / PMERJ

Suspeito foi baleado pela vítima, durante uma tentativa de assalto ocorrida no Flamengo, Zona Sul do RioDivulgação / PMERJ

Rio - Um suspeito foi baleado durante um assalto ocorrida no Flamengo, Zona Sul do Rio, na última quinta-feira (22). Iago Alcantara, de 27 anos, foi atingido por um homem que ele teria tentado roubar. Não há informações sobre seu estado de saúde.



De acordo com a Polícia Militar (PM), equipes do 2° BPM (Botafogo) foram acionadas para checar uma ocorrência de tiroteio na Rua Senador Vergueiro e, ao chegarem no local, encontraram um homem ferido. Ele foi socorrido ao Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon, na Zona Sul, onde permanece custodiado.



Com o suspeito baleado, os policiais apreenderam um revólver calibre 38, uma moto e um cordão de ouro. Um outro suspeito de participar do crime fugiu em um moto. Até o momento, ele não foi localizado.



Ainda segundo a PM, o autor dos disparos possui de porte de arma e informou aos agentes que reagiu a uma tentativa de roubo. O caso está sendo investigado pela 9ª DP (Catete).

Nesta quinta-feira, por volta das 17h, ladrão foi assaltar uma pessoa na Rua Senador Vergueiro, no Flamengo, e deu de cara com 2 policiais à paisana.



