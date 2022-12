Panetones foram distribuídos nas Unidades de Reinserção Social (URS) Haroldo Costa e Rio Acolhedor - Divulgação

Panetones foram distribuídos nas Unidades de Reinserção Social (URS) Haroldo Costa e Rio AcolhedorDivulgação

Publicado 23/12/2022 10:25 | Atualizado 23/12/2022 10:42

Rio – Inspirados pelo Natal e pensando em reingressar no mercado de trabalho, cinco pessoas em situação de rua, acolhidas nas Unidades de Reinserção Social (URS) Haroldo Costa, na Taquara, e Rio Acolhedor, Paciência, ambos na Zona Oeste, participaram da oficina de panetone da Secretaria Municipal de Assistência Social e produziram 500 desses bolos tradicionais. Nesta sexta-feira (23), os pantones foram distribuídos nas URS e serão abertos quando todos se reunirem, no sábado (24), para a ceia de Natal.



A produção aconteceu na Padaria do Rão, na Tijuca, Zona Norte, e foi realizada em parceria com o empresário da panificação Fernando Nunes. Os "padeiros natalinos" foram escolhidos por já terem tido experiência no ramo, como o Tiago Rafael da Silva Santos, de 39 anos, que foi ajudante de padeiro e, agora, está decidido a ter uma nova vida. É com a mão na massa, dando forma aos bolos, que ele e outros participantes mostraram seus talentos.