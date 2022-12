Ocorrência foi registrada na 18ª DP (Praça da Bandeira) - Reprodução / GoogleMaps

Publicado 23/12/2022 10:48

Rio – Um suspeito conhecido como "Homem-Aranha" foi preso por policiais militares do 6º BPM (Tijuca), na madrugada desta sexta-feira (23), no Grajaú, Zona Norte, após invadir um imóvel e furtar um notebook.

O suspeito foi apelidado dessa forma por conseguir subir em lugares difíceis e invadir apartamentos em andares superiores.



De acordo com o Batalhão da Tijuca, uma equipe foi acionada para verificar relato de invasão de domicílio no bairro. Ao chegarem no local, os agentes constataram o fato. O "Homem-Aranha do crime" até tentou fugir, mas acabou preso em flagrante.



Contra o suspeito, já havia um mandado de prisão em aberto. O caso foi registrado na 18ª DP (Praça da Bandeira).