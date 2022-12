Novidades serão implantadas durante a tarde do próximo sábado (31) e o final da madrugada do próximo domingo (1º), durante o Réveillon - Riotur / divulgação

Novidades serão implantadas durante a tarde do próximo sábado (31) e o final da madrugada do próximo domingo (1º), durante o RéveillonRiotur / divulgação

Publicado 23/12/2022 13:00 | Atualizado 23/12/2022 13:06

Rio – A Polícia Militar informou que vai ampliar o efetivo de agentes e lançar novidades durante a celebração da virada do ano. De acordo com a corporação, serão feitos bloqueios, além de tendas que vão ser instaladas em pontos fixos, visando reduzir ao máximo a incidência criminal entre o dia 31 de dezembro e 1º de janeiro de 2023.



As novidades serão implantadas durante o final de semana do réveillon. Dentre as medidas para reduzir delitos, estão bloqueios de revistas com policiais militares equipados com detectores de metais, instalação de torres de observação equipadas com canhão de luz na faixa de areia próximo ao espelho d'água, utilização de quadriciclos para possibilitar deslocamentos rápidos, e instalação de tendas em pontos estratégicos na areia.

Algumas novidades



Serão 29 pontos de bloqueio, sendo 13 de interditação de trânsito e 16 locais de revista, como utilização de grades de proteção, onde 15 agentes atuarão com detectores de metal. A ideia é criar um cinturão de monitoramento no perímetro, e já foi utilizada no Carnaval de 2020, antes da pandemia da Covid-19, no Centro, para controlar o acesso de foliões nas áreas onde desfilaram os megablocos. Como resultado, foram impedidos que cerca de 150 facas, 55 estiletes e 40 tesouras, entre outros instrumentos, entrassem nessa área. Até mesmo uma arma de choque foi encontrada.



Nos pontos de revista, os policiais distribuirão pulseiras para crianças, colocando números de telefones de contato em caso de desaparecimento. Já para ampliar a visibilidade, as torres de monitoramento de segurança abrigarão policiais para observarem a movimentação no calçadão e na faixa de areia. Serão 30 torres, cada uma com 1,20 m de altura e dez metros quadrados de área interna. Das 39 torres, 15 serão posicionadas no calçadão e 15 na areia próximo ao espelho d'água.



Também serão instaladas tendas na areia. Ao todo, serão cinco posicionadas em pontos estratégicos, cada uma delas podendo abrigar até dez agentes, dependendo do horário. Haverá também 64 pontos de baseamento com viaturas em toda a extensão da Avenida Atlântica e ruas internas do bairro, além do emprego de policiais a pé para reforçar o policiamento em locais de maior demanda, como nas imediações dos palcos, e a utilização de oito cabines, cada uma delas servindo como base para até quatro agentes.



Somente na orla de Copacabana, na Zona Sul, onde acontece o maior réveillon do país, e em áreas de acesso mais próximas, serão empregados policiais militares de batalhões de área, que atuarão em apoio ao 19º BPM (Copacabana) e de unidades do Comando de Operações Especiais (COE) e do Comando de Policiamento Especializado (CPE). O policiamento especial concentrará o maior contingente entre 14h de sábado e 4h de domingo.



"Esse planejamento é resultado da experiência que temos adquirido ao longo do tempo. A cada ano aprimoramos a nossa expertise em segurança de grandes eventos. E essa capacidade operacional da nossa tropa tem sido muito potencializada pelo emprego de recursos tecnológicos", explicou o secretário de Estado da Polícia Militar, coronel Luiz Henrique Marinho Pires.

Testes para o futuro



O policiamento do réveillon de Copacabana servirá também como um importante teste para o projeto experimental de georreferenciamento das equipes, já adotado no 19º BPM e em outras três unidades de área, como no 4º BPM (São Cristóvão), 5º BPM (Praça da Harmonia) e 23º BPM (Leblon). Esse projeto permite que os centros de operações da Corporação monitorem em tempo real a localização dos policiais da unidade, por meio de um GPS acoplado às câmeras portáteis.



Durante a festa de virada de ano na praia, o monitoramento poderá ser realizado pelos operadores instalados na sala de operações do Batalhão de Copacabana Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), cujas imagens serão captadas pelas câmeras da prefeitura e transmitidas em tempo real para o centro de operações desse batalhão e para o CICC.