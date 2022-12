Leandro Alexandre foi detido durante a madrugada desta quinta-feira (22), em Itaguaí - Divulgação

Rio - Um homem foi preso em flagrante por exortsão e corrupção ativa na madrugada desta quinta-feira (22), em Itaguaí, na Região Metropolitana do Rio, após forjar o próprio sequestro. O empresário do ramo automotivo Leandro Alexandre Simões foi encontrado na própria cama por policiais da Delegacia Antissequestro (DAS).

Depois de ser acordado pelos agentes por volta das 3h da manhã, Leandro confessou o crime e alegou que o cometeu porque precisava de dinheiro para pagar dívidas. Em seguida, ofereceu dinheiro aos policiais e logo recebeu voz de prisão.

A Polícia Civil iniciou as investigações depois que um sócio do Leandro foi até a sede da DAS, no Leblon, nesta quarta-feira (21), para comunicar o suposto sequestro do colega, que se passava pelos próprios sequestradores. Durante as negociações para libertação, ele exigia dinheiro.

Durante as buscas para encontrar o cativeiro dos sequestradores, os agentes chegaram até a casa de Leandro, que estava dormindo em sua cama.