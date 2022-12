Edinalva Bonifácio, de 43 anos, deixa duas filhas. Ela estava em um relacionamento com o suspeito há um ano e meio. - Reprodução Facebook

Edinalva Bonifácio, de 43 anos, deixa duas filhas. Ela estava em um relacionamento com o suspeito há um ano e meio.

Rio - A Polícia Civil prendeu em flagrante, nesta quinta-feira (22), um taxista acusado de ter forjado um acidente que matou a própria mulher em Madureira, na Zona Norte do Rio. Após uma discussão entre o casal, Carlos Gomes da Silva Neto teria perseguido e atropelado a companheira, Edinalva Bonifácio Francisco, de 43 anos, durante a madrugada de quinta.

O caso teria sido registrado inicialmente como atropelamento, ainda durante a madrugada, na 29ª DP (Madureira). Carlos, inclusive, teria contado para parentes na mesma manhã que a esposa havia sido vítima de um acidente e que o motorista teria fugido. A história, contudo, não convenceu os policiais. Os agentes conseguiram levantar depoimentos e imagens de câmeras de segurança que comprovavam o contrário.

Um dos registros mostra Edinalva correndo e caindo no chão. Um motociclista até passa pela vítima caída na rua, antes do atropelamento, mas não esboça nenhuma reação. Em seguida, o táxi dirigido por Carlos aparece na imagem e passa por cima da mulher em alta velocidade. O veículo segue sem prestar socorro. Segundo a polícia civil, a vítima morreu na mesma hora. O caso aconteceu na Rua Capitão Couto Menezes.

"Temos elementos mais do que suficientes para apontar ele como autor, sem dúvida nenhuma. (...) Ele nega que praticou o fato, mesmo com todas as evidências, mas as imagens, elementos de prova falam por si só, então não há nenhuma dúvida", explicou o delegado Edézio Ramos, titular da 29ª DP, que ainda mencionou o fato da prisão ter ocorrido dentro de 24 horas, o que configura o flagrante.