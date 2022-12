Confusão aconteceu no momento do acesso a uma das barcas - reprodução

Rio - Agentes do Segurança Presente de Niterói prenderam, nesta sexta-feira (23), um homem, de 58 anos, por crime de injúria racial cometido no terminal de barcas, em Niterói, Região Metropolitana do Rio. De acordo com relato de testemunhas, o preso teria chamado duas pessoas de "macacos" após uma confusão na entrada das barcas.

A confusão aconteceu no momento do acesso à uma das embarcações que tinha com destino o Rio. Depois de ofender os dois passageiros, o homem foi contido por funcionários da CCR Barcas que acionaram os policiais do Segurança Presente, que fizeram a prisão do acusado.

O caso foi registrado na 76ª DP (Niterói), onde as vítimas prestaram queixa contra o homem. Na delegacia, ele foi autuado em flagrante pelo crime de injúria racial.