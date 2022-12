Bope realiza operação na comunidade do Flexal, na Zona Norte - Arquivo/Marcos Porto/Agência O DIA

Publicado 28/12/2022 09:14 | Atualizado 28/12/2022 09:16

Rio - A Polícia Militar realiza uma operação, na manhã desta quarta-feira (28), em diversos pontos da cidade. Na Zoa Norte, as ações ocorrem na comunidade da Flexal, no Engenho da Rainha, já na Zona Oeste, equipes atuam nas comunidades do Antares, Rola I e II, Cesarão, Aço e Três Pontes, localizadas em Santa Cruz; e comunidades do Jordão e do Pica-Pau, na Taquara, região de Jacarepaguá.



De acordo com a corporação, equipes do Comando de Operações Especiais (COE), através do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) atuam na comunidade do Flexal.



Segundo publicações das redes sociais, as equipes do Bope teriam sido recebidas a tiros na comunidade durante o início da operação e houve registro de tiroteio às 6h50.



Próximo ao local da operação, no bairro Vicente de Carvalho, também Zona Norte, o instituto Fogo Cruzado registrou tiros no Morro do Juramento por volta das 6h. De acordo com a PM, não há operação acontecendo no local.



De acordo com relatos de testemunhas, um helicóptero da polícia estaria sobrevoando a região, próximo ao conjunto do Ipase, em Vicente de Carvalho. Por volta das 7h40, ocorria um novo tiroteio.



Já na Zona Oeste, equipes do 27° BPM (Santa Cruz) realizam a ação nas comunidades. Na Taquara, agentes do 18º BPM (Jacarepaguá) atuam nas comunidades do Jordão e do Pica-Pau.

Até o momento, não há registro de prisões ou apreensões em nenhuma das operações da PM.