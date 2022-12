Publicado 28/12/2022 12:18

Rio - Policiais militares do setor de inteligência do 32ºBPM (Macaé) prenderam um suspeito com mandado de prisão em aberto no bairro Lagomar, em Macaé, nesta quarta-feira (28).

A equipe foi verificar a denúncia na Travessa Brilho da Lua e encontraram o homem. Com ele, foram apreendidos duas armas, 380 munições e vinte rádios comunicadores.

A ocorrência foi encaminhada para à 123ª DP (Macaé).