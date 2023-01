Substância encontrada nas árvores foi recolhida e será analisada no laboratório da UFRRJ - Divulgação

Publicado 04/01/2023 13:58

Rio - Rio - Sete árvores da espécie Oiti foram envenenadas no Centro de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. De acordo com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a substância encontrada nas árvores ainda não foi identificada e será analisada pelo laboratório da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ).



As árvores envenenadas ficam na Rua Otávio Tarquino. O crime foi identificado nos últimos dias de 2022. Imagens das câmeras de segurança próximas às arvores envenenadas já foram solicitadas para identificar o autor do crime ambiental.