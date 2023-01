O carro invadiu a calçada e atropelou a vítima na Avenida Alberto Torres, em Teresópolis - Reprodução mídias sociais

Publicado 04/01/2023 12:13 | Atualizado 04/01/2023 12:40

Rio - Uma câmera de segurança flagrou o momento em que uma mulher, identificada como Maria Alvina Guimarães, 59 anos, foi atropelada por um carro que invadiu a calçada na Avenida Alberto Torres, em Teresópolis, na Região Serrana do Rio, na última segunda-feira (2). O motorista não tinha Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e fugiu do local sem prestar socorro.

O motorista compareceu a 110ªDP (Teresópolis), nesta terça-feira (3), prestou depoimento e foi liberado. De acordo com a Polícia Civil, o caso foi registrado como lesão corporal culposa. “Foi realizada perícia no local e o motorista foi ouvido. Diligências estão em andamento para buscar imagens de câmeras da região e identificar testemunhas, a fim de esclarecer os fatos”, disse em nota

Pelas imagens das câmeras de segurança, é possível ver o momento em que a mulher anda pela calçada mexendo no celular e é arremessada pelo veículo logo em seguida. O caso ocorreu por volta das 7h da última segunda. O corpo de Bombeiros foi acionado e a vítima foi encaminhada ao Hospital das Clínicas de Teresópolis Costantino Ottaviano (HCTCO).

Câmeras de segurança flagram momento em que mulher é atropelada em Teresópolis. O motorista fugiu sem prestar socorro, mas foi localizado e prestou depoimento nesta terça (3).#ODia

Segundo a direção da unidade de saúde, até o fim da tarde desta terça-feira (3) a vítima do atropelamento havia sido diagnosticada com fratura de úmero esquerdo e apresentava quadro clínico estável. “A paciente encontra-se internada aos cuidados do serviço de Ortopedia”, explicou o hospital em nota.