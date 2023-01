Dupla foi presa em flagrante após abastecer carro e não pagar - Divulgação

Dupla foi presa em flagrante após abastecer carro e não pagarDivulgação

Publicado 04/01/2023 13:45 | Atualizado 04/01/2023 13:47

Rio - Agentes da 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes) prenderam José Correia do Nascimento Neto, de 27 anos, e Kevelyn Thuan Mendonça da Silva, de 26, em flagrante, na última terça-feira (03), acusados de obrigar funcionários de um posto de gasolina, no Recreio dos Bandeirantes, bairro da Zona Oeste, a abastecer diversos veículos de graça. Quando questionados sobre o pagamento, diziam que era para o frentista colocar "na conta da gerência".

Material encontrado com a dupla; ambos são apontados de pertencer a milícia na Zona Oeste Divulgação

As investigações começaram após denúncias de que a dupla estava abastecendo veículos em um posto de gasolina e se recusavam a pagar o valor correspondente. Segundo os agentes, desde o dia 31 de outubro do ano passado, o estabelecimento foi alvo de 57 ações criminosas desta natureza, causando um prejuízo de aproximadamente R$ 10 mil.



Os acusados foram localizados na Avenida das Américas, na Barra da Tijuca, Zona Oeste, após encher o tanque de um automóvel com gasolina e sair sem pagar. Com eles foram apreendidos um veículo, roubado no bairro Madureira, na Zona Norte, uma pistola 9mm, dois celulares e acessórios utilizados na atividade de milícia armada.

José e Kevelyn são apontados como integrantes do grupo paramilitar que atua na região de Vargem Grande, também na Zona Oeste. Eles responderão por milícia privada, porte ilegal de arma de fogo, receptação e furto qualificado. De acordo com a Polícia, as investigações continuam para identificar outros envolvidos no crime.