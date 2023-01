Tempo chuvoso permanecerá durante todo o fim de semana no Rio - Fabio Costa/Agencia O Dia

Publicado 06/01/2023 09:18

Rio - Devido à atuação de um canal de umidade na Região Sudeste, o tempo no Rio segue instável nesta sexta-feira (6). A cidade entrou em estado de mobilização desde a última quinta-feira (5), pela segunda vez na mesma semana, por causa das chuvas constantes. De acordo com o Sistema Alerta Rio, o tempo chuvoso deve permanecer por todo o fim de semana.

Durante esta sexta-feira (6), haverá predomínio de tempo encoberto, com previsão de chuva contínua, variando entre fraca a moderada em toda a cidade, favorecendo o acumulo elevado de água em alguns pontos. Apesar da instabilidade, os ventos também ocorrerão com intensidade fraca a moderada. A máxima prevista para o dia é de 25° C e a mínima, de 19°, com a umidade do ar variando entre 80% e 95%.

Ao longo do próximo sábado (7), o tempo deve esfriar ainda mais e os termômetros registrarão máxima de 24° C e mínima de 18° C, com a presença de chuva e ventos fracos e moderados. A umidade deve variar entre 90% e 95% em todo o dia.

Já no domingo (8), a temperatura ficará ainda mais instável, alcançando a mínima de 16º C, porém, com máxima de 26° C em alguns períodos da tarde. Assim como nos dias anteriores, também haverá incidência de ventos fracos e moderados, com a umidade variando entre 85% e 100%, em diferentes momentos.

Ocorrências durante esta sexta-feira

De acordo com o Centro de Operações Rio (Cor-Rio), na manhã desta sexta-feira (6), houve queda de uma árvore e de um poste na Estrada da Canoa, na altura do Condado das Canoas, em São Conrado, Zona Sul do Rio, que acabou interditando a via. CET-Rio, Comlurb e Light foram acionadas para realizar os reparos e liberar o trajeto. O Corpo de Bombeiros também está no local. Não há registro sobre feridos.

No mesmo período, houve formação de lâmina d'água na Estrada da Barra da Tijuca, na altura da Avenida Ministro Ivan Lins, na Zona Oeste. Equipes da Prefeitura foram acionadas e atuam para auxiliar os motoristas que passam pelo local.

Ainda nesta manhã, um bolsão d'água se formou na pista sentido Centro, da Avenida Brasil, na altura da Rodoviária do Rio, no Santo Cristo, Zona Portuária do Rio. Equipes da Prefeitura trabalham na via para fazer o escoamento.

Estado de Mobilização requer alerta

O Estágio de Mobilização é o segundo nível em uma escala de cinco e significa que há riscos de ocorrências de alto impacto na cidade. O estágio pode mudar devido à chuva e/ou outros fatores.

Recomendações do COR:

- Siga sua rotina, mas fique atento;

- Acompanhe a previsão do tempo do Alerta Rio e suas atualizações;

- Mantenha-se informado através dos meios de comunicação e canais oficiais do COR;

- Todos os cidadãos devem se cadastrar no serviço de alertas da Defesa Civil via SMS. Basta enviar o CEP de casa para o nº 40199, por mensagem de texto. É gratuito;

- Baixe o aplicativo do COR.Rio, disponível para Android (http://bit.ly/appcor_android) ou iOS (http://bit.ly/appcor_ios);

- Se necessário, use os telefones de emergência 193 (Corpo de Bombeiros) e 199 (Defesa Civil).