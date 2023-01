Agentes da Guarda Municipal estão recebendo treinamento da SMS - Divulgação

Publicado 06/01/2023 10:51

Rio - A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) está realizando treinamento para capacitar agentes da Guarda Municipal a prestarem primeiros socorros. A inciativa tem a intenção de permitir que os agentes possam atender vítimas de acidentes de trânsito, tiros, facadas e outras ações externas.



A perda de sangue é um dos fatores que mais compromete as chances de sobrevivência de acidentados ou vítimas de arma branca, que acabam perdendo muito sangue, complicando o quadro de saúde antes da chegada dos bombeiros. A meta da SMS é treinar todo o efetivo da corporação, cerca de 7,5 mil agentes.



O instrutor do curso, professor Paulo Silveira, ressaltou a importância do treinamento dos agentes.

“O curso é voltado para o público leigo, não é para profissionais de saúde, e tem a intenção de melhorar o prognóstico e a expectativa de vida dessas vítimas. Essa parceria com a Guarda é muito importante, pois entendo que, muitas vezes, o primeiro agente que chega ao cidadão é o guarda municipal”, afirmou.



A capacitação dos profissionais, que leva cerca de duas horas, é realizada todas as quintas-feiras, pela manhã, na sede da GM-Rio, em São Cristóvão, Zona Norte do Rio. A iniciativa procura credenciar guardas com formação na área da saúde para se tornarem instrutores e multiplicarem os ensinamentos.



É o caso de Glória Maria Bastos Barreto, de 49 anos, fisioterapeuta e comandante da Ronda Maria da Penha, responsável pela fiscalização do cumprimento de medidas protetivas a mulheres vítimas de violência doméstica na capital.



“Esse treinamento é importantíssimo porque agrega um conhecimento que ajuda a salvar vidas. Acompanhamos mulheres diariamente, por meio de visitas domiciliares, e acabamos criando um vínculo com elas, por isso, muitas das vezes, somos os primeiros a chegar ao local. Agora, além de acionar o socorro especializado, podemos auxiliar estancando possíveis sangramentos em vítimas de tentativa de feminicídio, o que infelizmente pode acontecer, principalmente com uso de armas brancas”, destacou.