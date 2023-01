Fiscalização foi realizada pela Seop em parceria com o Instituto de Vigilância Sanitária e a Subprefeitura da Zona Sul - Fábio Costa / Secretaria de Ordem Pública

Publicado 06/01/2023 14:29

Rio – A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop), em parceria com a Subprefeitura da Zona Sul, realizou, na manhã desta sexta-feira (6), uma ação para fiscalizar um restaurante no Leblon que funcionava como distribuidor de quentinhas para comerciantes irregulares em São Conrado e em outros bairros da região. Segundo investigações, uma das proprietárias do local teria ligações com esses ambulantes.



O estabelecimento foi parcialmente interditado e multado por estar com o alvará em desacordo, já que fornecia alimentos para outras lojas sem o devido licenciamento. O local terá até 30 dias para se adequar às exigências da pasta.