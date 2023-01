Ônibus circulando sem ar condicionado. - Pedro Ivo/ Agência O Dia

Publicado 06/01/2023 17:36

Rio - O reajuste de R$ 0,25 nas passagens dos transportes do Rio, que passa a valer neste sábado (7), não irá alterar o valor da integração com trens, metrô e barcas. Mesmo com o aumento da tarifa para R$ 4,30, a integração dos ônibus, VLT, BRTs e vans com os demais transportes seguirá limitada ao valor de R$ 8,55.

A integração mais cara atual é válida para os ônibus municipais e demais transportes da cidade com os trens, no valor de R$ 8,55. O MetrôRio cobra R$ 7,40 na integração com os ônibus e vans e R$ 8,15 para BRTs. No caso das Barcas, o valor para a integração com todos os transportes também seguirá em R$ 8,55.

O limite do valor cobrado na integração é determinado pela Secretaria de Estado de Trasnportes, do Governo do Estado.

Reajuste no Rio

Regulamentado após publicação de decreto municipal, na última terça-feira (3), o reajuste do município vale para os ônibus, VLT, BRT, STPC (Cabritinhos) e vans. Segundo a prefeitura, a nova tarifa acrescida dos R$ 0,25 teve como base o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). A nova tarifa foi publicada no Diário Oficial do Município (DOU) da última terça-feira (3).

A atual passagem, no valor de R$ 4,05, está em vigor desde janeiro de 2019, quando Marcelo Crivella ainda era o prefeito da cidade. À época, o então prefeito firmou um acordo com os consórcios para a manutenção do valor.

Sem subsídio

Com os subsídios da prefeitura, o valor pago aos consórcios de ônibus passará a R$ 6,20 após a mudança. O novo acordo também prevê reajuste do indicador de Receita por Quilômetro que passa para R$ 9,17 por quilômetro percorrido. O acréscimo de R$ 0,25 nas passagens para os cariocas deve amenizar as contas do município. Com isso a cidade, reduzirá o investimento de R$ 900 milhões para R$ 800 milhões.