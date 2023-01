Pedro Vasconcellos do Amaral Sodré de Mello foi preso em uma pousada - Redes Sociais

Publicado 08/01/2023 12:08 | Atualizado 08/01/2023 13:14

Rio - A Polícia Civil do Rio, com apoio da de Pernambuco, prendeu um homem apontado como um dos maiores traficantes de drogas sintéticas do Estado do Rio neste sábado (7). O suspeito foi identificado como Pedro Vasconcellos do Amaral Sodré de Mello.



Ele foi capturado em Fernando de Noronha, em Pernambuco, após ação troca de informações de inteligência. Segundo as investigações, Pedro atuava como remetente de drogas sintéticas apreendidas no Aeroporto do Galeão. As ações tiveram início após uma das apreensões realizadas no terminal de cargas. Além disso, agentes constataram que ele havia extorquido um revendedor de entorpecentes.



De acordo com a Civil, o suspeito possui vasta ficha criminal, com 24 anotações, tendo passagens desde quando era menor de idade. Ele já foi preso, em 2018, por tentativa de homicídio e porte ilegal de arma de fogo contra uma equipe da 41ª DP (Tanque).



O traficante ostentava vida de luxo em posts em redes sociais, frequentando festas da alta sociedade com os recursos oriundos do crime. No momento da prisão, foram apreendidos um documento de identidade com sua foto em nome de outra pessoa.



Contra ele havia um mandado de prisão preventiva expedido pela 26ª Vara Criminal da Capital do Rio de Janeiro.

Ligação com morte de estudante da UFRJ

Em outubro de 2020, o estudante da UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro) Marcos Winícius Tomé Coelho, de 20 anos, foi sequestrado e morto por traficantes na na entrada da Urca, na Zona Sul do Rio. O corpo de Marcos Winícius foi encontrado em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, após cinco dias de seu desaparecimento.

No dia 8 de outubro daquele ano, um carro dirigido por Denner Dias Barcia Alves com Igor Moreira Dantas no carona, que atualmente estão presos, colidiram na bicicleta elétrica do estudante de farmácia. Foi então que os dois desceram, renderam Marcos Winícius e saíram.



De acordo com as investigações, o crime teria sido motivado por um roubo sofrido pela dupla, que atuava como traficante de drogas. Na ocasião, três traficantes negociaram a venda de dois quilos de skank por R$ 80 mil e o estudante estava presente.

Ao concluir a venda, os traficantes foram roubados pelos supostos compradores, que estavam armados. Neste episódio a vítima não estava presente. Os agentes identificaram pelo menos dois envolvidos no roubo: João Vieira Ivanissevich e Pedro Vasconcellos do Amaral Sodré de Mello, preso em Noronha.