Previsão do tempo estima chuva nas próximas horas desta segunda-feira (9)Estefan Radovicz/ Agência O Dia

Publicado 09/01/2023 16:44

Rio - O Centro de Operações Rio (COR) anunciou que a cidade do Rio entrou em estágio de mobilização às 16h desta segunda-feira (9) devido à previsão de chuva moderada para as próximas três horas no município.

Segundo o Sistema Alerta Rio, no momento, o Radar do Sumaré detecta núcleos de chuva sobre a Zona Norte. Outros núcleos descem das Regiões Serrana e Centro-Sul Fluminense em direção à capital. Há previsão de pancadas de chuva moderada no decorrer do dia.



O Estágio de Mobilização é o segundo nível em uma escala de cinco e significa que há riscos de ocorrências de alto impacto na cidade. Há possibilidade de nova mudança de estágio devido à chuva e/ou outros fatores.

Previsão para os próximos dias

A semana deve continuar com chuva na cidade. Na terça-feira (10), segundo o Alerta Rio, o tempo será influenciado por áreas de instabilidade em médios e altos níveis em conjunto com o calor e a elevada umidade. A previsão é de pancadas de chuva isoladas a partir da tarde. Os modelos numéricos de previsão do tempo indicam estimativa de chuva de 10 mm neste dia.



Na quarta-feira (11), a nebulosidade estará variada ao longo do período. O tempo permanecerá sendo influenciado por áreas de instabilidade em médios e altos níveis em conjunto com o calor e a elevada umidade. A previsão é de pancadas de chuva isoladas a partir da tarde. Os modelos numéricos de previsão do tempo indicam estimativa de chuva de 15 mm.



Na quinta-feira (12), há previsão de pancadas de chuva isoladas a partir da tarde. Os modelos numéricos de previsão do tempo indicam estimativa de chuva menor que 15 mm para este dia. Na sexta-feira (13), o tempo permanecerá sendo influenciado por áreas de instabilidade em conjunto com o calor e a elevada umidade. A previsão é de pancadas de chuva a partir da tarde. Os modelos numéricos de previsão do tempo indicam estimativa de chuva de 20 mm.