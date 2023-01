A CET-Rio e a Polícia Militar atuaram no local - Divulgação

Publicado 09/01/2023 15:10 | Atualizado 09/01/2023 15:38

Rio – Moradores de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, interditaram uma parte da Linha Vermelha, na altura da comunidade da Prainha, na tarde desta segunda-feira (9), em forma de protesto. A reivindicação era para que fosse feita a instalação de uma passarela para a passagem de pedestres.

A Polícia Militar, a Guarda Municipal, a Comlurb e a CET-Rio atuaram no local.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) e do Rondas Especiais e Controle de Multidões (RECOM) foram acionados para atuarem durante a manifestação. Ainda segundo a corporação, não houve registro de prisões.

O Centro de Operações do Rio (COR) informou que a manifestação ocorreu na altura do quilômetro 18, em São João de Meriti, também na Baixada. A faixa ficou ocupada e houve congestionamento no trecho. A COR também fez um registro da manifestação nas redes para alertar os motoristas que passavam pela região e para relatar os impactos no trânsito.