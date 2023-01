O senhor João Manoel chegou a ser encaminhado ao hospital, mas dias depois teve complicações e não resistiu - Divulgação

Publicado 10/01/2023 09:05 | Atualizado 10/01/2023 09:28

Rio - A Polícia Civil prendeu, nesta segunda (9), o homem identificado como João Willimins de Pontes, acusado de matar o vizinho, Manoel dos Santos, de 73 anos, com golpes de faca, no dia 31 de dezembro do ano passado, no Parque Fluminense, em Caxias, na Baixada.



De acordo com o delegado Flávio Rodrigues, da 60ªDP (Campos Elísios), o fato ocorreu após uma discussão devido a vítima ter cortado a cerca que divide as propriedades em que João Willimins e Manoel dos Santos eram caseiros. Na ocasião, os animais teriam invadido o sítio em que o autor do crime tomava conta.

Após ser esfaqueado, o idoso deu entrada no hospital Adão Pereira Nunes (HEAPN), vítima de golpes de faca nas costas. Mas alguns dias depois teve piora no quadro e morreu.



Ainda segundo o delegado, no decorrer das investigações foi juntado as peças técnicas, como o prontuário médico, laudos de local e de necropsia. Também foram recolhidos aos autos um áudio de aplicativo de mensagem e um vídeo em que o autor confessa o crime dando detalhes da empreitada.



Em um dos áudios, João Willimins se refere a vítima como “velho marrento”.



"Esse velho é muito marrento, bebe, esculhamba no meio da rua, chama mulher num sei de quê. Aí depois ele falou na minha, ai eu falei 'tá bom, é mesmo velho? Tem certeza?' e ele confirmou, aí eu deixei, passou um mês, dois, três, quatro, cinco meses e a mulher comendo meu juízo dentro de casa. Aí saí pra comprar um negócio, quando voltei ele entrou lá, e começou a falar: 'Não quero mais você aqui no meu quintal, seu corno safado. Aí eu fui em casa, peguei um facão e uma faquinha bem amoladinha e falei: 'Se eu tivesse uma arma esfolava todos os miolos dele, mas vou matar de faca que é mais gostoso, sentir o sangue descendo', meti a faca pra cima, rasguei, até amolei a faca com lixadeira, rasguei ele do lado, as tripas caíram do lado", contou.

João Willimns confessou ter matado o vizinho a facadas Reprodução



João Willimins possui um mandado de prisão e vai responder pelo crime de homicídio qualificado por motivo fútil e com emprego de tortura ou outro meio insidioso ou cruel.